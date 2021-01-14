انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أدوية بالعباسية





وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوية بالعباسية.



وانتقل اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، وبصحبته 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق، وجار تحرير المحضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أدوية بمنطقة العباسية، تابع لوزارة الصحة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات بداخله كمية كبيرة من الأدوية.