قافلة طبية للكشف والعلاج بالمجان في جنوب سيناء ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، عن إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 15 و16 يناير الجاري للكشف والعلاج المجاني على المواطنين.وأضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.