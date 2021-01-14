نيوزويك: إيران مدت الحوثيين بطائرات انتحارية في اليمن

أفاد تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، الخميس، بأن إيران أرسلت طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.ونشرت المجلة الأمريكية صورا حصرية، اطلعت عليها وأكدها خبير يتابع الأنشطة الإيرانية في المنطقة، تشير إلى نشر الطائرات الإيرانية المسيرة وهي من طراز "شهيد-136"، التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف بشمال اليمن.وقال الخبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للمجلة: "لقد سلم الإيرانيون لوكلائهم الحوثيين في اليمن طائرات بدون طيار متطورة".وأضاف: "إنهم ينشرون هذه الطائرات بدون طيار أو يضعونها مسبقا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الموجودة في نطاقهم".