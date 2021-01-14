رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات تبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة التعاون فى التحول الرقمى

الخميس 14/يناير/2021 - 11:19 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
الدستور
طباعة
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد جامباولو كانتينى سفير جمهورية إيطاليا لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى من أبرزها التحول الرقمى، والبريد.

وخلال اللقاء استعرض الدكتورعمرو طلعت الجهود المصرية فى مجال التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية من أجل توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، والعمل على طرح الكارت الموحد الذى يتلقى المواطن من خلاله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحا أنه تم تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد والذى تم خلاله اطلاق خدمات مالية رقمية للمواطنين بالمحافظة.

كما أكد الدكتورعمرو طلعت على أن البريد المصرى يعد أحد ركائز المنظومة المالية الرقمية؛ خاصة وأن شبكة مكاتب البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية أصبحت مؤهلة لاستيعاب المعاملات المالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرا إلى التطور الكبير الذى يشهده البريد ليصبح احد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية.

ومن جانبه؛ استعرض السيد السفير الايطالى تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ايطاليا والتوجهات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبى لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدى للآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأشار السيد السفير خلال اللقاء إلى أن ايطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتى تتيح للمواطنين الحصول على خدمات مالية رقمية؛ موضحا الجهود التى تبذلها ايطاليا لتحقيق الشمول المالى الرقمى لدى كافة المواطنين والمؤسسات والمناطق، وزيادة الوعى الرقمى لدى موظفى الجهات المدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعاملات المالية الرقمية أثناء فترة الجائحة.

كما رحب السيد السفير بتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الرقمية الايطالية والبريد المصرى والتى سيستفيد منها عدد كبير من المصريين العاملين بإيطاليا لتسهيل العمليات المالية الالكترونية وتخفيض المصروفات الإدارية ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بين النظام المتبع بهيئة البريد المصرى وذلك المتبع من المؤسسات المعنية بإيطاليا.

وقى ختام اللقاء؛ وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للسيد السفير لزيارة متحف البريد المصرى للاطلاع على مسيرة تطور البريد؛ كما وجه السيد الوزير الدعوة لنظيره الإيطالى من خلال السيد السفير لزيارة القاهرة من أجل المزيد من المباحثات حول سبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

المتهم بقتل زوجته فى العجوزة: «عايزة تسيبنى وأنا بحبها»

الصور

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718