استمرار سقوط الأمطار على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لسقوط أمطار متوسطة وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، نظرًا للتوقعات الاستباقية بتعرض المحافظة لانخفاض في درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.كما وجه اللواء المحافظ باتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد، خاصةً بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكافة الجهات المعنية.