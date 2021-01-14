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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:37 ص
كورونا
كورونا
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سجلت روسيا 24 ألفا و763 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، (مقابل 22 ألفا و850 إصابة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و495 ألفا و816 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 570 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 63 ألفا و940 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5893 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ3041 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1263 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشار البيان إلى أن موسكو سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 68 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 27 ألفا و956 شخصا تعافوا من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و882 ألفا و44 شخصا.

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