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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)

الخميس 14/يناير/2021 - 11:26 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، صاحبتها رياح شديدة وانخفاض في درجة الحرارة، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى التي تستمر على المحافظة لمدة 6 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسيارات لشفط ونزح المياه المتراكمة بالنقاط الساخنة والتي تتمركز بها سيارات الصرف الصحي للتعامل مع أي مشاكل طارئة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا متوسطة خفيفة. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتي يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021.

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتشهد الإسكندرية خلال نوة الفيضة الكبرى، طقسًا سيئًا شديد الأمطار، حيث تعتبر الفيضة الكبرى من أشد النوات التي تهب على المحافظة، بين 18 نوة تتعرض لها على مدار فصل الشتاء، حيث ترتفع أمواج البحر خلال النوة وتتوقف حركة الصيد.
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)
«رجعت الشتوية».. أمطار ورياح الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية (فيديو)

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