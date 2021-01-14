الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إتاحة استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من ورشة ابدأ حلمك في محافظات بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض إلكترونيا عبر الرابط (https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdJlxT2agr6V9x-lCaa4yIT0-RDKSLZnIvL6gEGLquRs7o9Iwviewform) إلى جانب إتاحتها ورقيا بمقار قصور ثقافة فى هذه المحافظات، وذلك اعتبارا من الأحد 17 يناير حتى منتصف فبراير المقبل.قالت عبد الدايم إن خطة التحول الرقمى بوزارة الثقافة تسعى لاستثمار كافة الوسائل التكنولوجية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وأضافت أن إتاحة طلب الاشتراك لورشة ابدأ حلمك عبر شبكة الإنترنت تواكب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة يأتى للمساهمة فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا والتيسير على الراغبين للالتحاق بها، هذا إلى جانب استمرار توفيرها ورقيا في المحافظات التى تنفذ فيها المرحلة الثانية، وأكدت أن الورشة تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين يعيد الازدهار إلى المسرح فى مصر.يذكر أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة ابدا حلمك تقام عقب انتهاء فتره التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.