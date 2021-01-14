متابعة تجديد حبس المتهمين عن بعد تمهيدا لتعميمها على المحاكم والسجون

يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، عمليات تجديد حبس المتهمين عن بعد بالمحاكم تمهيدا لتعميمها على جميع المحاكم بالجمهورية، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية.ويتم تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.ويهدف المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.ونفذت المحاكم خلال الفترة الماضية عددا من تجديدات الحبس بمحكمة القاهرة الجديدة وسجون طرة والقناطر الخيرية، وبينها قضية الفيرمونت.