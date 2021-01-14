«رجال الأعمال»: نعتزم إنشاء شركات تساعد في تسويق المشروعات الصغيرة

قال المهندس مجد المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزء كبير من الصناعات الكبيرة.وأضاف "المنزلاوي" لـ"الدستور"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق قيمة كبيرة للاقتصاد المصري، كما تعمل على خفض معدل البطالة، مشيرًا إلى أن القطاع يحتاج إلى تطوير في عملية تسويق المنتجات، لذلك نعتزم إنشاء شركات تساعد في عملية التسويق.واقترح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، على المصانع الكبيرة أن تقوم بتبني عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دعمها بما تحتاجه من مواد خام أو آلات ومعدات.