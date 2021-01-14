«طب قناة السويس» أول كلية مصرية تحصل على جودة التعليم فترتين متتاليتين

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية الطب بجامعة القناة من الكليات العريقة التى يفتخر بها جميع منتسبى الجامعة.وأشار - خلال استقبال الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة لوفد زيارة تجديد اعتماد كلية الطب للتجديد الثاني - إلى أنها من أولى كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية التى تحصل على الاعتماد والجودة بل استطاعت الحصول على التجديد لفترة أخرى وهى فى طريقها لتجديد الاعتماد للمرة الثانية.وقد حضر اللقاء الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتورة منى غالى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى كمال عطالله مدير مركز ضمن الجودة بالجامعة وهدى فرج أمين عام الجامعة.وقد دار اللقاء حول مناقشة الدعم الذى تقدمه إدارة الجامعة لكلية الطب ومدى جاهزية الكلية للتجديد الثاني والاعتماد.ويذكر أن الوفد قد ضم الدكتورة سناء عيسى رئيس الفريق، والدكتور أحمد منصور، والدكتور مصطفى عبد الخالق، والدكتورة مريم ابو شادى.