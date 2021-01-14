رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة: «أغلى حاجة فى حياتى»

الخميس 14/يناير/2021 - 11:15 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
طباعة
احتفلت وجه القمر دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها "زينة"، بنشر مجموعة من الصور التى تجمعهما معا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وإنتى طيبة يا أغلى حاجة فى حياتى وأحلى حاجة فى دنيتى وأعز وأغلى حد لقلبى ربنا يخليكى ليا".

وأضافت وجه القمر موجهة لابنتها كلمات رقيقة فى عيد ميلادها: "مش عارفة من غيرك حياتى كانت هتبقى عاملة إزاى، مليتى عليا دنيتى، وفرحتى قلبى وعنيا، إنتى هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا، أغلى هدية الحمد والشكر ليك يا رب، أمنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحة ربنا يحميكى ويحفظك من كل شر، بحبك قد كل حاجة حلوة وإنتى كل حاجة حلوة".

وتلقت وجه القمر دينا فؤاد التهنئة من قبل متابعيها بهذه المناسبة، متمنين لها ولابنتها دوام الصحة والسعادة، حيث انهالت التعليقات على منشورها بعبارات التهانى.

ويعرض للنجمة دينا فؤاد حاليا مسلسل "جمال الحريم"، الذى يحقق نسب مشاهدة عالية على قناة DMC، كما يتصدر ترند "جوجل" عقب إنهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

موضوعات متعلقة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718