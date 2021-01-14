وجه القمر دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها زينة: «أغلى حاجة فى حياتى»

احتفلت وجه القمر دينا فؤاد بعيد ميلاد ابنتها "زينة"، بنشر مجموعة من الصور التى تجمعهما معا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وإنتى طيبة يا أغلى حاجة فى حياتى وأحلى حاجة فى دنيتى وأعز وأغلى حد لقلبى ربنا يخليكى ليا".وأضافت وجه القمر موجهة لابنتها كلمات رقيقة فى عيد ميلادها: "مش عارفة من غيرك حياتى كانت هتبقى عاملة إزاى، مليتى عليا دنيتى، وفرحتى قلبى وعنيا، إنتى هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا، أغلى هدية الحمد والشكر ليك يا رب، أمنيتى ليكى فى عيد ميلادك الستر والصحة ربنا يحميكى ويحفظك من كل شر، بحبك قد كل حاجة حلوة وإنتى كل حاجة حلوة".وتلقت وجه القمر دينا فؤاد التهنئة من قبل متابعيها بهذه المناسبة، متمنين لها ولابنتها دوام الصحة والسعادة، حيث انهالت التعليقات على منشورها بعبارات التهانى.ويعرض للنجمة دينا فؤاد حاليا مسلسل "جمال الحريم"، الذى يحقق نسب مشاهدة عالية على قناة DMC، كما يتصدر ترند "جوجل" عقب إنهاء كل حلقة، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.