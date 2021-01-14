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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

الخميس 14/يناير/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أنه يوجد مخزون احتياطى كافٍ من الأكسجين داخل المستشفيات الجامعية والذي يتنوع ما بين خزانات مركزية تعمل على ضخ الأكسجين أو أسطوانات مملوءة والذي تكفى لمدة زمنية تصل  إلى 5 أسابيع، وهو ما يعد مخزونًا احتياطيا كبيرًا، مع توليه بشكل مباشر متابعة تغذية ذلك المخزون والتأكد من توفره بكميات احتياطية.

وأوضح الجمال، أنه تم تخصيص 82 سريًار يتنوع ما بين مجاني وخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين بكورونا أقل من سن 16 عامًا إلى جانب تخصيص 18 سرير في قسم الاستقبال العام وذلك لفرز الحالات المشتبه بها.

وعن حالات الكورونا المحجوزة حاليًا للعلاج بالمستشفى الرئيسي، أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن وجود 12 حالة فقط إيجابية ثبت إصابتها بفيروس كورونا وخاضعة حاليًا للعلاج بالمستشفى الرئيسي تتضمن 6 حالات بالعناية المركزة و6 بالغرف العادية دون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعى.

ولفت إلى أن المستشفى الجامعي اتخذ كافة الإجراءات للاستعداد لاستقبال الحالات المصابة بالكورونا من أفراد المجتمع الجامعي من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، إلى جانب الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

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