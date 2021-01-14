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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيارات إسعاف مقابل الديون.. إيران ترفض عرض كوريا الجنوبية

الخميس 14/يناير/2021 - 11:20 ص
سيارات إسعاف
سيارات إسعاف
وكالات
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قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، اليوم الخميس، إن إيران رفضت عرض الحكومة الكورية الجنوبية بشأن شراء سيارات الإسعاف بالأموال المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

وذكر واعظي، في موقع إلكتروني للحكومة الإيرانية، أن كوريا الجنوبية عرضت شراء سيارات الإسعاف مقابل الأصول الإيرانية المجمدة التي تقدر بـ 7 مليارات دولار، لافتًا إلى أن إيران لا تحتاج إلى سيارات الإسعاف.

وقال: "نحن ندير هذا البلد لمدة 3 سنوات ضد الحرب الاقتصادية الأمريكية وضغوط العقوبات، لذا نحن في حاجة إلى الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وليس عددا من سيارات الإسعاف".

وذكر واعظي أن زيارة النائب الأول لوزيرة الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونج-جون إلى إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت تم تحديدها في الشهر الماضي من خلال ممارسة وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الضغط على كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست لها علاقة مع قضية احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية من قبل الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا.

ويبدو أن تصريحات واعظي تلمح إلى أن "تشوي" التقى مع مسئولين حكوميين إيرانيين، وعرض إرسال المنتجات الإنسانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مقابل الأموال الإيرانية المجمدة.

وأضاف واعظي أن الوفد الكوري الجنوبي تعهد بالحصول على إذن أمريكي لإطلاق الأموال الإيرانية المجمدة بعد عودته إلى كوريا الجنوبية.

وحذر من أن إيران تجري عملية تمهيدية لاتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تمكن كوريا الجنوبية من إطلاق الأموال المجمدة.

وتقدر أموال طهران المجمدة في البنك الصناعي الكوري وبنك أوري بـ7 مليارات دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على البلد الشرق أوسطي.

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