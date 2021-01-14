بدء الجلسة العامة بـ«النواب» تمهيدًا لإجراء انتخابات اللجان النوعية

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.ومن المقرر أن تنظر الجلسة العامة ملف قوائم اللجان النوعية واعتراضات النواب وتقديم اقتراحاتهم بشأنها، من أجل القيام بعد ذلك بإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.