ريهام سعيد تتهم الإعلامي سيد علي بالسب والقذف

تقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، تتهم فيها الإعلامي سيد علي، المذيع بقناة الحدث، بالسب والقذف.وقالت المذكرة إن الشاكية فوجئت بالإعلامي سيد علي يخرج في برنامج يبث على قناة الحدث اليوم، ويوجه عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديدًا ووعيدًا للشاكية، وكان ذلك في غضون شهر ديسمبر عام 2020.وتابعت المذكرة: حيث إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص علي أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و30 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن 6 شهور، علاوة على التهديد بالإيذاء طبقا للمادة 327 عقوبات، وكذا مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي".