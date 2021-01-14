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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد سوداني رفيع المستوى يزور مصر اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 11:09 ص
شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي
هبه محمد
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يستعد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، للتوجه إلى مصر، في زيارة تستغرق يوم واحد فقط.

ويرافقه في الزيارة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وذلك وفقا لما ذكرته صفحة مجلس السيادة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الزيارة تأتي "لبحث مسار العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين".

وتأتي الزيارة وسط استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وكذلك وسط توترات حدودية بين السودان وإثيوبيا.

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