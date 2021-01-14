استعدادات العريش لمواجهة موجة الطقس السيئ

تشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة والرياح محملة ببعض الأتربة.فيما أعلن ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، عن استعدادات مدينة العريش للأمطار المحتملة، بعد إعلان الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من انخفاض الحرارة والرياح الباردة والمثيرة للأتربة والأمطار.وقال رئيس مركز ومدينة العريش إنه تم تطهير غرف تصريف الأمطار في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بالعريش، بجانب تشكيل غرفة عمليات في مناطق الخدمات، برئاسة رؤساء الأحياء والتنسيق مع غرفة عمليات المجلس.وأشار إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، لتطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي والمطابق من خلال سيارات الصرف الصحي، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء، للتأكيد على عدم وجود ماس كهربائي في أعمدة الإنارة بمختلف الشوارع والأحياء والتجمعات.ولفت إلى أنه تم تطهير مجرى وادي العريش وإزالة أي إشغالات به، تحسبًا لجريان مياه السيول، وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري ومديرية الزراعة بشمال سيناء.