غرفة الأدوية: كورونا أثبتت قوة القطاع الطبى

قال أسامة رستم، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا كشفت أن مصر تمتلك قوة في القطاع الطبي، خاصة بعد انضمام كثير من المصانع والشركات في تصنيع أدوية رفع المناعة، وارتفاع حجم الإنتاج الكلي عن حجم الاستهلاك.وأضاف "رستم"، لـ"الدستور"، أن بعض الشركات المصرية تنتج أدوية كورونا، مما يدل على ثقة الدول الخارجية في الاستثمار في مصر.وأشار إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا يكفي لتغطية السوق المحلية، ولا داعي للاستيراد من المكملات الغذائية وحتى ٩ أشهر مقبلة.