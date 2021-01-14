448 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الخميس 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 163 ألفًا و576 إصابة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أن 603 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151 ألفًا و849 متعافيًا، مؤكدة وفاة 12 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفين و963 وفاة، بينهم 721 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.