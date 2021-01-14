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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخدمات البيطرية: ترقيم 156 ألف حيوان خلال ديسمبر

الخميس 14/يناير/2021 - 11:06 ص
الدكتور عبدالحكيم
الدكتور عبدالحكيم محمود
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الإدارة العامة للخدمات والارشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية تقدم خدماتها للتيسير على المزارع المصري والمربي الصغير والكبير، لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان، ومنع انتشار الأمراض الوبائية، والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للانسان.

وأشار في تصريحات له، إلى أن الهيئة تنفذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة، فهو مشروع قومي يوضح موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وموقف الحيوان الصحي ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، والنسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، وتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وأوضح أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة، فإن إجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر قد بلغت 156177 حيوانا، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة 80310 حيوانات.

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