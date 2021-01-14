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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فايننشال تايمز: تركيا تخسر الاتحاد الأوروبي بسبب سياسات أردوغان

الخميس 14/يناير/2021 - 11:36 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في الجزء الثاني من سلسلة تقارير تحليلية تبحث في الطموحات الجيوسياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا أصبحت أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى إنه بسبب سياسات رئيسها العدوانية كادت أنقرة أن تنسحب من الكتلة قبل أن تبدأ جهودها للانضمام إليها رسميًا.

ولفتت الصحيفة، في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، إلى أن التوترات بين أنقرة وبروكسل تتصاعد، رغم مرور أكثر من عقد ونصف على بدء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتجه قادة الكتلة الشهر الماضي إلى التحضير لعقوبات جديدة ضد أنقرة على خلفية تنقيبها عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى انزلاق العلاقات بين أنقرة وبروكسل في أزمة عميقة دون خطة واضحة لكيفية إحيائها.

- علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي معقدة

وأضافت ان تصاعد الخلافات في العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب القضايا البحرية لكلا الجانبين، أدت إلى إذكاء مخاوف الصراع وتدمير ثقة العديد من الدول الأوروبية ومسؤولي بروكسل في جارتهم الجنوبية الشرقية أنقرة.

ونقلت الصحيفة عن إيلك تويغور، المحلل بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ومعهد "إلكانو" الملكي الإسباني، قوله بشأن تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "العلاقة بأكملها تتطلب التحديث، فالمسألة تكمن في إنه لا يوجد هناك الخطة (ب)".

وأوضحت "فايننشال تايمز" أن أردوغان لجأ في الأسابيع الأخيرة الماضية إلى تخفيف حدة لهجته مع الاتحاد الأوروبي وإظهار نبرة أكثر تصالحية، وأشاد بخطط استئناف المحادثات مع اليونان وقال إنه يريد وضع "أجندة إيجابية" في علاقات تركيا مع بروكسل.

وتابعت الصحيفة " لكن العديد من دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من المشاحنات يشككون في حدوث تغيير عميق في العلاقة، متوقعين أن يعود الرئيس التركي إلى نهجه العدواني مرة أخرى قبل مارس المقبل، عندما يتخذ قادة الاتحاد قرارًا نهائيًا بشأن العقوبات المالية الأكثر صرامة التي تجنبوها منذ فترة طويلة بسبب المشاكل الاقتصادية في تركيا.

وأشارت إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا في عهد أردوغان لطالما كانت معقدة بسبب الاضطرابات الإقليمية، وتورط تركيا في نشر الإرهاب كما أنها كانت أنها القناة الرئيسية لتحرك مقاتلي "داعش" من أوروبا داخل وخارج سوريا والعراق.

- استخدام أردوغان جواسيسه للاشتباك مع أوروبا

وذكر تقرير الصحيفة أنه في أعقاب الانقلاب المزعوم في تركيا في عام 2016، اشتبكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع أردوغان في العديد من الوقائع، ففي عام 2017، طردت هولندا وزير الخارجية التركي بعد أن سعت أنقرة إلى شن حملة على الأراضي الهولندية بشأن استفتاء دستوري يجري في الداخل، كما اعتقلت تركيا مواطنين ومزدوجي الجنسية من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا، كجزء من حملة واسعة النطاق أعقبت الانقلاب الفاشل.

كما أعربت عدة دول أوروبية عن قلقها بشأن نشاط جهاز المخابرات التركي على أراضيها، واستخدام الأئمة الأتراك المدربين من الدولة للتجسس على الجاليات والمقيمين بالخارج، الذين ينتقدون سياسات أردوغان.

- فرنسا الخصم الرئيسي لتركيا

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا برزت في الآونة الأخيرة كخصم رئيسي لتركيا في الاتحاد الأوروبي، لاستنكارها المستمر لتدخل أنقرة العسكري في النزاعات من شمال إفريقيا إلى ناغورني قرة باغ، حيث أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن أسفه في عام 2019 لأن الناتو يعاني "موتًا دماغيًا" بسبب فشل تركيا في استشارة زملائها الأعضاء في التحالف قبل شن عملية عسكرية كبيرة في شمال سوريا.

كما اتهم ماكرون تركيا باتباعها سلوك "إجرامي" في الحرب الأهلية الليبية، بسبب ارسال أنقرة الأسلحة والمقاتلين والمرتزقة السوريين لدعم حكومة السراج، أما من جانب انقرة، فقد دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كرد فعل على الإجراءات التي انتهجتها باريس لكبح جماح جماعات الإسلام السياسي في البلاد.

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