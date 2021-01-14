1912 إصابة و40 وفاة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 494 ألفًا و605 إصابات.وأضافت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، اليوم الخميس، أن 746 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 459 ألفًا و252 متعافيًا، في حين توفي 40 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 9 آلاف و739 وفاة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة كويزون تليها أجوسان ديل سور ثم داجوبان وكافيت.