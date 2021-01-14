هدوء بمحيط مستشفى وادي النيل قبل خروج جثمان صفوت الشريف

سادت حالة من الهدوء محيط مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة قبل خروج جثمان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وشهدت الشوارع المحيطة بالمستشفى سيولة مرورية.وغيّب الموت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم عن عمر يناهز الـ87 عامًا.وكان يتردد على مستشفى وادي النيل بصفة دورية لإصابته بسرطان الدم، وليس فيروس كورونا كما أشاع البعض.جدير بالذكر أن صفوت الشريف من مواليد محافظة الغربية 19 ديسمبر عام 1933، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.