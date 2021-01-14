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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هدوء بمحيط مستشفى وادي النيل قبل خروج جثمان صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 11:31 ص
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل
آية سالم
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سادت حالة من الهدوء محيط مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة قبل خروج جثمان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وشهدت الشوارع المحيطة بالمستشفى سيولة مرورية.

وغيّب الموت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم عن عمر يناهز الـ87 عامًا.

وكان يتردد على مستشفى وادي النيل بصفة دورية لإصابته بسرطان الدم، وليس فيروس كورونا كما أشاع البعض.

جدير بالذكر أن صفوت الشريف من مواليد محافظة الغربية 19 ديسمبر عام 1933، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية.
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل
مستشفى وادي النيل

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