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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة العريش: حملات كبرى على المقاهي لمصادرة «الشيشة»

الخميس 14/يناير/2021 - 10:58 ص
الشيشة
الشيشة
مصطفى دياب
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أعلن العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، عن تنفيذ حملة موسعة على المقاهي والكافتيريات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، خلال بيان اليوم الخميس، إن الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة، وبناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش إلى مصادرة كميات من الشيشة ومستلزماتها والأدوات ذات الاستخدام المتعدد، وتغريم أصحاب المقاهي والكافتيريات لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات المحافظة.

ولفت رئيس مركز ومدينة العريش إلى استمرار الحملات على المقاهي والكافتيريات والمواصلات العامة والأسواق لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، معلنًا عن قيام قوات الشرطة بتغريم المخالفين لارتداء الكمامات الواقية بالعريش بمبلغ 50 جنيهًا.

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