نشب اليوم الأربعاء، حريق فى مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة بالعباسية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية بالقاهرة في محاولة للسيطرة على النيران.تلقى اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في ميدان العباسية بجوار مخازن وزارة الصحة، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في مخلفات بجوار مخازن وزارة الصحة، وجار محاصرة النيران للسيطرة عليها وإخمادها.