دورة تدريبية حول آلية إنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن عقد دورة تدريبية حول آلية إنتاج الحرير الطبيعي، تحت رعاية المحافظ اللواء محمد الزملوط، وبرئاسة الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبالتعاون مع نقابة الزراعيين.وبحسب بيان، تعقد الدورة خلال الفترة من الإثنين 18 يناير حتى الأربعاء 20 يناير 2021، وذلك بقاعة الشيراتون بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.يشارك في البرنامج التدريبي، أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعي من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، ويحاضر فيها الدكتور أحمد السيد محمود عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النبات، الدكتور أسامة محمد محمد غازى رئيس بحوث وقاية النباتات، مهندس محمد أحمد جاد الكريم المشرف على مشروع الحرير بالوادى الجديد.تهدف الدورة إلى تقديم شرح تفصيلى لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان الحرير، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير.