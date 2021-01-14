اقتراح بتشديد وتوسيع حالة الطوارئ في اليابان لمواجهة كورونا

اقترح الوزير الياباني المسئول عن مكافحة فيروس (كورونا) ياسوتوشي نيشيمورا ورئيس اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس شيجيرو أومي، اليوم الخميس تمديد وتشديد حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة الوباء في اليابان لتغطي مزيد من المحافظات إذا لم يظهر تفشي المرض أي مؤشرات على التراجع.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذا الاقتراح جاء عقب يوم من توسيع نطاق حالة الطوارئ إلى 11 مقاطعة.ودخلت حالة الطوارئ التي بموجبها تحث السلطات المواطنين على الامتناع عن الخروج من المنزل بدون داع إلى جانب تقصير ساعات العمل في المطاعم، حيز التنفيذ في العاصمة طوكيو الجمعة الماضية، ومن المقرر أن تظل سارية حتى 7 فبراير في هذه المنطقة، بالإضافة إلى 7 مقاطعات أضيفت حديثًا، بما في ذلك أوساكا وآيتشي وفوكوكا.وقال شيجيرو أومي رئيس اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بمكافحة الوباء، إنه يستحيل الإبقاء على حالة الطوارئ الحالية وسيكون هنالك حاجة ملحة إلى فرض تدابير أقوى إذا ظل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ثابتًا أو انخفض بشكل طفيف خلال الفترة المحددة.وأضاف أومي خلال اجتماع لجنة مجلس المستشارين أن "مطالبة الشركات بالإغلاق هو خيار مطروح".بدوره، أوضح ياسوتوشي نيشيمورا أنه "يمكن إضافة المزيد من المحافظات (إلى منطقة الطوارئ) اعتمادًا على حالة العدوى".وقال نيشيمورا "ندرس إجراءات مختلفة من خلال التفكير في السيناريو الأسوأ عندما لا يتراجع عدد الإصابات".. مؤكدا أنه لا توجد خطة فورية لتوسيع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني.يذكر أن اليابان فرضت حالة الطوارئ سابقًا في طوكيو وأوساكا وبعض المقاطعات أوائل أبريل الماضي أثناء الموجة الأولى من الإصابات بالفيروس التاجي، ومن ثم اضطرت إلى توسيع نطاقها على مستوى البلاد في وقت لاحق من الشهر نفسه، ومع تباطؤ الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا، بدأت السلطات اليابانية في رفع حالة الطوارئ تدريجيا.