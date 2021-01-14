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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات بكافة الأحياء

الخميس 14/يناير/2021 - 10:54 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء أحياء العرب والمناخ والشرق والضواحي للوقوف على كافة المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها بالأحياء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأجهزة المعنية والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الحالية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد نسب التنفيذ الحالية بكافة المشروعات من الطرق والأسواق والحدائق الجاري تطويرها، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الحالية بسوق العصر 1،2 وكذلك استكمال باقي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع الشاحنات وعبد الرحمن شكري شارع عبد الحليم محمود وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ كافة المشروعات تمهيدا لافتتاحها قريبا، وعلى رأسها الميناء البرى الجديد والطرق المحيطة به، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات، لافتا أن بورسعيد شهدت مؤخرا طفرة في المشروعات الخدمية والتنموية بما يساهم في الارتقاء بحياة المواطنين

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