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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

العريش: رصف الطرق المدرجة في الخطة الاستثمارية

الخميس 14/يناير/2021 - 11:34 ص
الخطة الاستثمارية
الخطة الاستثمارية بالعريش
مصطفى دياب
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أعلن ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، عن رصف عدد من الطرق في مختلف أحياء مدينة العريش من الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة للعام المالي الجاري.

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، خلال بيان له، إنه يجري حاليًا رصف طرق في أحياء المساعيد ووسط المدينة والموقف القديم والزهور من الخطة الاستثمارية للعريش.

وأشار إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة العريش للعام المالي الجاري تبلغ 45 مليونا و200 ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و20.7 مليون جنيه للطرق، و11 مليون جنيه لتحسين البيئة، و6 ملايين جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

من جانبه، أكد أسامة إبراهيم، رئيس حي المساعيد بالعريش، أنه يجري حاليًا رصف شارع الفرن القديم في كلا الاتجاهين بعد وضع البردورات وأعمال تركيب الأرصفة، من شارع السنترال وحتي شارع البحر.

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