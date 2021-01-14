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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض معدل البحث عن الوظائف في تركيا إلى معدل قياسي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:52 ص
البحث عن الوظائف
البحث عن الوظائف في تركيا
أمينة ذكى
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انخفض معدل البحث عن وظائف في تركيا إلى رقم قياسي، وفقا لما كشفت صحيفة بيرجون التركية، بينما سخرت الصحيفة التركية من بيانات معهد الإحصاء التركي، الذي ادعى أن مؤشر البطالة قد انخفض مقارنة بالعام الماضي، بينما الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، حد وصف الجريدة.

وأوضحت الجريدة أنه تمت زيادة عدد الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل بنسبة 126% في عام واحد (أكتوبر 2019 - أكتوبر 2020)، من 668 ألفًا إلى مليون و511 ألفًا.

ومقارنة بشهر سبتمبر، فإن الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في شهر واحد فقط بلغت 109 آلاف. ووفقًا لذلك، يفقد ما معدله 3600 شخص يوميًا الأمل في العثور على وظيفة.

واحتلت تركيا المرتبة الثالثة ضمن أقل الدول الأوروبية في معدلات التوظيف بنسبة توظيف بلغت 43.6%.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر أكتوبر 2020، 12.7%، بينما زعم معهد الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص.

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