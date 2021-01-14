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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا بفضل آمال التحفيز وبيانات صينية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:50 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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صعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ تلقت المعنويات دفعة من الآمال في تحفيز كبير في ظل إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن وبيانات صينية إيجابية للصادرات.

وزاد المؤشر ستوكس الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، بينما صعد المؤشر داكس الألماني بنفس الهامش وربح المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة.

وواصلت الأسواق العالمية مكاسبها بعد أن ذكرت سي.إن.إن أن بايدن قد ينفق تريليوني دولار على التحفيز، ما يزيد بكثير عن توقعات السوق.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن الصادرات الصينية نمت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ غذت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا الطلب على المنتجات الصينية.

ونزل سهم كارفور ستة بالمئة بعد أن أثارت الحكومة الفرنسية مخاوف بشأن استحواذ شركة إدارة المتاجر الكندية أليمنتيشن كوش-تارد على المجموعة الفرنسية.

وتلقت أسهم شركات صناعة الرقائق دفعة بعد أن حققت تي.إس.إم.سي التايوانية أرباحا فصلية مرتفعة بسبب الطلب على الأجهزة التي تحتاج رقائق عالية التكنولوجيا.

وقفزت أسهم شركتي صناعة معدات الرقائق إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي قرابة أربعة بالمئة بعد أن رفع باركليز السعر المستهدف للسهمين.

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