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مصر

بـ360 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء القطار الكهربائى السريع «السخنة-العلمين الجديدة»

الخميس 14/يناير/2021 - 10:57 ص
القطار الكهربائى
القطار الكهربائى
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر مراسم التوقيع المهندس كامل الوزير وزير النقل، وجو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز، ورولاند بوش النائب التنفيذى للشركة، ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن جانب شركة سيمنز مايكل بيتر العضو المنتدب للشركة.

وعقب التوقيع، أوضح وزير النقل أن هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلى الشركة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واتفاق الطرفين على شروط ممتازة، بفكر مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، في إطار حرص الرئيس السيسي، على تفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات.

وأضاف وزير النقل أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم ساعة وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

وأوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجارٍ العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

بينما ستبدأ الشركة الألمانية فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية، لافتًا إلى أنه روعي عند تشغيل القطار الكهربائى أن يخدم المدن الجديدة؛ لتلافي حدوث ما تم من نقص في ربط المدن العمرانية الجديدة بخطوط سكك حديدية.

من جانبه، أعرب جو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز عن سعادته بتوقيع الاتفاقية اليوم، مشيدًا، في الوقت نفسه، بالعلاقات المميزة بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى المفاوضات الإيجابية التي تمت بين الجانبين، حتى تم التوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي.

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