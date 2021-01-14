أعلن محمد طلبة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، -عن الدائرة الثالثة القنطرتين شرق وغرب-، افتتاح مكتب السجل المدني بالقنطرة غرب، اليوم الخميس.وأوضح أن مكتب السجل المدني يقتصر عمله من بعد الافتتاح على إصدار الشهادات والتصحيح حتي بداية الشهر القادم حيث يعمل بكافة طاقته لإصدار بطاقة الرقم القومي وجميع الشهادات المطلوبة ويعمل، مؤكدًا أنه يعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق تشغيل المكتب بكامل طاقته.