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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين توافق على استخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ

الخميس 14/يناير/2021 - 10:57 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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وافقت الفلبين على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا في حالات الطوارئ، ليصبح أول لقاح يحصل على الترخيص المطلوب، لكي تتمكن الحكومة من طرحه في برنامج التطعيم الخاص بها.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" أن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية منحت ترخيصًا باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ، بعدما وجدت أن فوائد استخدام هذا اللقاح لتجنب الإصابة بكورونا تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، علمًا بأن نسبة فعالية اللقاح تبلغ 95%.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء بإعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق، بشرط أن يكون التطعيم على يد مهنيين في مجال الصحة مدربين على التعامل مع تفاعلات الحساسية الشديدة.

وتتيح الإدارة توزيع اللقاح على الجهات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ، من بينها وزارة الصحة وفرقة العمل الوطنية لمكافحة "كورونا"، وكل من تأذن له الجهتان بالحصول على جرعات اللقاح.

وقدمت شركة فايزر طلبًا للحصول على ترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا خلال حالات الطوارئ في الفلبين 23 ديسمبر الماضي.

يذكر أن عدة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، أصدروا بالفعل تصاريح باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ، وبدأوا في تطعيم مواطنيهم.

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