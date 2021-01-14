قرار من النيابة ضد المتهمين بقتل شاب في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف محامي عام شرق القاهرة الكلية، إحالة سيدة و2 آخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة.كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة المجني عليها وكلفت بإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين من المناظرة الأولية لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها طعنات متفرقة بالجسد.وتبين من التحقيقات انه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه "عادل.ش" والمتهم بسبب خلافات سابقة، وبتطور المشاجرة استل المتهم سكين وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالصدر فسقط قتيلا.البداية عقب تلقي غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد مقتل شاب نتيجة مشاجرة بمنطقة عين شمس انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه شاب يدعى "عادل.ش"، تعرض للقتل على يد عاطل، مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات قديمة.