الثروة الداجنة: لدينا قدرة تصديرية بعد ارتفاع حجم الإنتاج

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض في إنتاج الدواجن في مصر.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار بسبب زيادة حجم المعروض عن الطلب.وتابع: شهدت أسعار الدواجن انخفاض في أسعارها خلال الشهرين الآخريين بقيم ملحوظة سجلت نحو ١٠ جنيهات للكيلو الواحد.وأوضح أن هناك إمكانية للتصدير من الإنتاج المصري بعد ارتفاع حجم الإنتاج الكلي في السنوات الأخيرة ولكن بعد تخطي أزمة فيروس كورونا.وأكد أنه تم الاستغناء عن الاستيراد بعد ارتفاع حجم الإنتاج الكلي بنسبة ٩٠%.