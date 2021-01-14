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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تتهم أردوغان بإهدار 128 مليار دولار في 8 أشهر

الخميس 14/يناير/2021 - 10:45 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "فائق أوزتراك"، إن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أهدر 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

ووفقا لوزتراك، فإنه حتى شهر سبتمبر 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض متتابع للعملة المحلية، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد، تمثل في تبني سياسة رفع سعر الفائدة.

وتساءل أوزتراك: «هل استفاد أى مواطن تركي من مبلغ الـ 128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، إنما طارت في الهواء».

وأضاف: «نرى أزمة الدولة تتسارع بعد اتساع صلاحيات نظام الرجل الواحد "الديكتاتور" في 2018، ووضع هذا النظام استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة».

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