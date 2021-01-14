المعارضة التركية تتهم أردوغان بإهدار 128 مليار دولار في 8 أشهر

قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "فائق أوزتراك"، إن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أهدر 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.ووفقا لوزتراك، فإنه حتى شهر سبتمبر 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض متتابع للعملة المحلية، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد، تمثل في تبني سياسة رفع سعر الفائدة.وتساءل أوزتراك: «هل استفاد أى مواطن تركي من مبلغ الـ 128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، إنما طارت في الهواء».وأضاف: «نرى أزمة الدولة تتسارع بعد اتساع صلاحيات نظام الرجل الواحد "الديكتاتور" في 2018، ووضع هذا النظام استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة».