استئناف المتهمين بقتل شاب في عزبة الهجانة على حكم المؤبد

تقدم المتهمون بقتل شاب بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر اول، باستئناف علي الحكم الصادر في حقهم بالسجن المؤبد، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الأيام القادمة.وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 3730 جنايات مدينة نصر، قيام المتهمين وهم" خ.م " و" م.ح" بقتل المجني علية "ط. ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وصمما على قتل المجني عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش".وأضاف قرار الإحالة ان المتهمين كمنا للمجني عليه في المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما أن ظفروا به حتى أطلقا صوبه عيارا ناريا قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه عقب ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة اول مدينة نصر، وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم بسبب الجيرة وأثناء معاتبته نشبت مشاجرة بينهم فقرر المتهم قتلة وعقد العزم واعد لذلك الغرض السلاح الناري.وذكر تقرير الطب الشرعي انه تعزي الوفاة الي الإصابة النارية بيسار البطن وما نتج عنها من كسر بعظمة الحوض اليسرى، وتهتك بالأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية بالطرف السفلي الأيسر وما نتج عنه من صدمة نزيفية.