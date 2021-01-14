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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للقطار السريع.. ويبدأ اجتماعه الاسبوعي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:42 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل قليل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز بشأن القطار السريع "العين السخنة- العلمين الجديدة".

وعقب التوقيع، ترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك لمناقشة عددا من الملفات الشائكة، خاصة ملف جائحة كورونا وسبل مواجهتها وبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي في البلاد لمتابعة ازالة اي عائق يؤثر على كفاءة عمل المنظومة بأقصى حد ممكن، فضلا عن الوقوف على آخر تطورات أوضاع حصول مصر على لقاح كورونا وكيفية تسريع عملية تلقي المواطنين له.

ومن المتوقع ان يناقش رئيس الوزراء، خطة الحكومة لإتمام مونديال كأس العالم لكرة اليد، بالشكل الذي يليق بشكل مصر الحضاري والتاريخي، ومتابعة الوقوف على مدى الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة.

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