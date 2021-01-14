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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة الغياتي بتكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه

الخميس 14/يناير/2021 - 10:42 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مدرسة الشيخ السيد الغياتي الابتدائية بقرية صناديد بمركز طنطا والمقامة على مساحة ٥٦٥ م٢ بإجمالي تكلفة ٣ ملايين و٤٨٨ ألف جنيه، وتتكون المدرسة من ٤ أدوار تحتوي على عدد (٦) فصول، عدد (١) غرفة مصادر، عدد (١) غرفة مجالات، عدد (١) مكتبة، عدد (١) حجرة حاسب آلي، عدد (١) غرفة إدارة وعدد (٢) غرفة مدرسين.

وأكد محافظ الغربية أن المدارس التي قام بافتتاحها هذا الأسبوع ستساهم بشكل كبير في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب، وأن تلك المدارس تم تجهيزها بأحدث الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمزودة بأحدث الوسائل العلمية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ مصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

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