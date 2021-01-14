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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يبدأ إغلاقًا عامًا مشددًا يتخلله منع تجول لنحو أسبوعين

الخميس 14/يناير/2021 - 11:01 ص
لبنان
لبنان
وكالات
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بدأ لبنان، اليوم الخميس، إجراءات إغلاق عام أكثر تشددًا من سابقتها تتضمن منع تجول تاما لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد.

وبدت الحركة محدودة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها، وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها، بينما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر زحمة سيارات صباحًا عند أحد مداخل بيروت الشمالية.

وتضمنت الإجراءات التي أقرّتها الحكومة، الإثنين، خشية من انهيار القطاع الصحي بعد تخطي مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومنشآت حيوية.

كذلك، تضمّنت تقليص حركة المسافرين في المطار بشكل كبير، ومنعت دخول الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، باستثناء العابرين ترانزيت.

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