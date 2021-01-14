ضبط 16120 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

استكملت وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (16120) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.كما تم تحرير (640) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.وضبط (201) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1094) أرجيلة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.