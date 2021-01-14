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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انقضاء الدعوى في اتهام صالح جمعة بضرب زوجته

الخميس 14/يناير/2021 - 10:40 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، في الاستئناف المقدم من صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليا، والنادي الأهلي سابقا، على حبسه شهرا وكفالة 500 جنيه في اتهامه بالتشاجر مع زوجته وضربها في القاهرة الجديدة. بالتصالح حيث حضر المتهم اليوم الي مقر المحكمة.

ويذكر أن جمعة قد تشاجر مع زوجته وضربها في منطقة القاهرة الجديدة، وتم تحرير محضر ضده رقم 5045 لسنة 2018 ضرب القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح.

وأصدرت محكمة جنح حكما غيابيا بحبس اللاعب شهر وكفالة 500 جنيه، وأجرى اللاعب معارضة على الحكم الصادر ضده ولم يحضر جلسة المحاكمة وأيدت المحكمة الحكم، بحبس اللاعب شهرا وكفاله 500 جنيه، وأجرى اللاعب استئنافا على الحكم مره أخرى، وتم تحديد جلسة 24 نوفمبر الماضي للمحاكمة، وتقرر تأجيل المحاكمة برئاسة المستشار كمال مسعود، بتأجيل استئناف اللاعب على الحكم الصادر ضده بالحبس شهرا وكفالة 500 جنيه في اتهامه بالتشاجر مع زوجته وضربها لجلسة 14 يناير 2021.

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