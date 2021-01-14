محكمة العباسية تشدد الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا

يتابع محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الإجراءات الوقائية في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وذلك من خلال اصدار تعليمات للعاملين في المحكمة بارتداء الكمامات و"الجوانتي"، وتوفير الأدوات اللازمة من المطهرات والكحول الإيثيلي والكلور المركز، للوقاية من الفيروس للسادة القضاة والعاملين بالمحكمة.ويباشر المستشارون العمل داخل المحكمة أسبوعيًا، دون الإخلال بالعمل مع وجود كل أعضاء الهيئة من القضاة وأمناء السر.وحرصت وزارة العدل على توفير الكمامات الطبية والقفازات للعاملين، حفاظًا على سلامتهم، كما قررت عدم حضور المواطنين جلسات المحاكمة، خوفا من الاختلاط لكثرة العدد والاقتصار على المتهمين والمحامين مع تعقيم قاعات المحكمة وغرف المداولة والطرقات.