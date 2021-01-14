ما سبب تصدر الفنانة نادية الجندي «ترند جوجل» ؟

-المحكمين



- الفكرة



تصدرت الفنانة نادية الجندي ترند جوجل، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "the masked singer- انت مين؟"، عبر شاشة "mbc مصر"، في حلقته السادسة.واختارت نادية الجندي قناع نفرتيتي، لأنها شخصية تاريخية عظيمة وتحب تجسيدها، لكن الصعب فيها هو ارتداء الملابس الثقيلة والماسك، لكنها تميل للأشياء الصعبة، حسبما قالت.وظهرت الفنانة نادية الجندي وهي تخلع قناع الشخصية لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج، أو المحكمين الأربعة المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولي، وسيرين عبدالنور، ومهند المحمدي.و تحدثت نادية عن ملابس الشخصية قائلة: «رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب بس زي كل حاجة بحب أعملها تكون صعبة وفيها تحدي».يأتي النجوم المتنافسون من مختلف أنحاء العالم العربي، وينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون، معرفة هوية المتسابقين وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات، وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.