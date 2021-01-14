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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما سبب تصدر الفنانة نادية الجندي «ترند جوجل» ؟

الخميس 14/يناير/2021 - 11:13 ص
نادية الجندي
نادية الجندي
إيمان ماهر
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تصدرت الفنانة نادية الجندي ترند جوجل، بعد أن حلت ضيفة على برنامج "the masked singer- انت مين؟"، عبر شاشة "mbc مصر"، في حلقته السادسة.

واختارت نادية الجندي قناع نفرتيتي، لأنها شخصية تاريخية عظيمة وتحب تجسيدها، لكن الصعب فيها هو ارتداء الملابس الثقيلة والماسك، لكنها تميل للأشياء الصعبة، حسبما قالت.

-المحكمين

وظهرت الفنانة نادية الجندي وهي تخلع قناع الشخصية لتفاجئ لجنة تحكيم البرنامج، أو المحكمين الأربعة المكونة من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولي، وسيرين عبدالنور، ومهند المحمدي.

و تحدثت نادية عن ملابس الشخصية قائلة: «رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب بس زي كل حاجة بحب أعملها تكون صعبة وفيها تحدي».

- الفكرة

يأتي النجوم المتنافسون من مختلف أنحاء العالم العربي، وينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون، معرفة هوية المتسابقين وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات، وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.

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