«الملا» يوجه بتوفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال ترأسه أعمال الجمعيات العامة لشركتى التعاون ومصر للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠٢٢٢٠٢١، أهمية مواصلة عمليات الإحلال والتجديد والتحديث لكافة عناصر منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية من مستودعات الشحن وأسطول سيارات نقل الوقود ومحطات التموين بما يواكب التقدم التكنولوجي ويعزز من معايير الأمان والسلامة وكفاءة التشغيل.وأشار إلى أهمية التوسع في تزويد منظومة تداول وتوزيع البنزين والسولار بالتقنيات الحديثة وخاصة تقنية ATG للرقابة الآلية على الأرصدة بالمحطات وكذلك تعميم منظومة متطورة للقياس فى مختلف مراحل شحن المنتجات وفقًا لأحدث الأساليب الرقمية.كما وجه الملا بالاستمرار فى زيادة محطات الشركتين فى إطار المساعى المتواصلة لتحقيق انتشار أكبر لهما، كذلك بتطوير الكود الخاص بتصميم وتنفيذ محطات التموين والخدمة بما يراعى تحقيق أعلى درجات السلامة والكفاءة.كما وجه الملا الشركتين بالتوسع فى توفير منتجات التعقيم والتطهير للجمهور دعمًا لجهود مواجهة فيروس كورونا.واستمع الملا خلال الجمعيات إلى عرض من كل من المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول والمهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول حول الملامح الرئيسية لموازنة الشركتين للعام المالى المقبل والخطط الاستثمارية المستهدفة.حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.