الجريدة الرسمية تنشر قرار الصناعة بتعديل مواصفات الإنتاج والاستيراد

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 14 يناير 2021، القرار رقم 608 لسنة 2020 لوزارة الصناعة والتجارة، بمنح المستوردين والمنتجين للسلع الغذائية المدرجة بقرار تعديل مواصفات الإنتاج والاستيراد مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، طبقا للمواصفة القياسية الملزمة.كما شمل القرار منح المستوردين والمنتجين للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة لهذا القرار مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.كما ألزم القرار المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.