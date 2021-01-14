كنيسة الروم تنشر صور لقاء البابا ثيؤدوروس بالمطران كلاوديو

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه استقبل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني نيافة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، بمقر البطريركية بالإسكندرية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن جاء ذلك بحضور المتروبوليت ناركسيسوس، مطران أكرا، والوكيل البطريركي بالإسكندرية.ونشر الأنبا نيقولا صور اللقاء الذي دار بين كلا الطرفين.