رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي الفبليني: إمكانية إقرار المزيد من إجراءات التحفيز المالي

الخميس 14/يناير/2021 - 10:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال بنيامين ديوكنو رئيس البنك المركزي الفلبيني، إن لدى الفلبين مساحة لإقرار المزيد من إجراءات التحفيز المالي الموجهة، متعهدًا بتقديم البنك المزيد من الدعم لميزانية الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الخميس إنه مازال في مقدور الحكومة الحصول على تمويلات من البنك المركزي تصل إلى 280 مليار بيزو (5.8 مليار دولار).

وأضاف ديوكنو أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد بما في ذلك دعم ميزانية الحكومة، في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار تزايد الفجوة المالية خلال العام المقبل.

يذكر أن الحكومة الفلبينية حصلت على قروض من البنك المركزي بلغت 11 مليار دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز الـ23 مليون حالة

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن