المركزي الفبليني: إمكانية إقرار المزيد من إجراءات التحفيز المالي

قال بنيامين ديوكنو رئيس البنك المركزي الفلبيني، إن لدى الفلبين مساحة لإقرار المزيد من إجراءات التحفيز المالي الموجهة، متعهدًا بتقديم البنك المزيد من الدعم لميزانية الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديوكنو قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الخميس إنه مازال في مقدور الحكومة الحصول على تمويلات من البنك المركزي تصل إلى 280 مليار بيزو (5.8 مليار دولار).وأضاف ديوكنو أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد بما في ذلك دعم ميزانية الحكومة، في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار تزايد الفجوة المالية خلال العام المقبل.يذكر أن الحكومة الفلبينية حصلت على قروض من البنك المركزي بلغت 11 مليار دولار.